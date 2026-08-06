Bico jato reto, 050
Bico de ângulo variável para spray em ângulo de ajuste de 0° a 90°. Para fácil ajuste a todos os tipos de sujeiras e superfícies.
Bico de Ângulo Variável Kärcher: Permite ajuste de ângulo do jato HP entre 0∘ e 90∘. Fácil ajuste para diferentes superfícies e níveis de sujeira.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho do bico ( )
|50
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
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