Bico jato reto, 050

Bico de ângulo variável para spray em ângulo de ajuste de 0° a 90°. Para fácil ajuste a todos os tipos de sujeiras e superfícies.

Bico de Ângulo Variável Kärcher: Permite ajuste de ângulo do jato HP entre 0∘ e 90∘. Fácil ajuste para diferentes superfícies e níveis de sujeira.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho do bico ( ) 50
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
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