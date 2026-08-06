Bico triplo, 050

Bico triplo com troca manual de bico. conveniente ajuste de spray. Para lavadora de alta pressão com injetor; jato em leque de baixa pressão para remoção e aplicação de detergente.

Bico Triplo: Robusto e não entope. Troca manual entre jato pontual HP (0∘), jato plano HP (25∘) e jato plano BP (40∘) para aplicação de detergente (máquinas com injetor).

Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 300
Tamanho do bico ( ) 50
temperatura (°C) máx. 80
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,3