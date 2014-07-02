Bico triplo, 050
Bico triplo com jato fino de alta pressão (25°) e jato em leque de baixa pressão (40°). Troca de jato rápida e fácil rodando o bico.
Bico triplo com jato reto de alta pressão, jato leque de 25° e jato em leque de baixa pressão 40°. Troca de jato rápida e fácil rodando o bico.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho do bico ( )
|50
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
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