Bico turbo, 170
Jateador de sujeira – jato fino rotativo – 10x poder de limpeza. Bico de cerâmica e anel do mancal para uma de comprimento vida útil. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Pressão (bar)
|máx. 300
|temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamanho do bico ( )
|170
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,6
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