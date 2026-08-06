Bocal de solo embalado NW35 360mm

Bico Piso Adv (DN 35/360 mm): Para seco/úmido. Faixas de escova e rodos de fácil troca.

Para dedução de superfícies etc.

Especificações

Dados técnicos

Largura nominal padrão ( ) DN 35
Quantidade (peç) 1
Width (mm) 360
Cor Antracite
Peso (kg) 0,5
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Medidas (c x l x a) (mm) 360 x 220 x 90
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