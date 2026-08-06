Bocal de solo embalado NW35 360mm
Bico Piso Adv (DN 35/360 mm): Para seco/úmido. Faixas de escova e rodos de fácil troca.
Para dedução de superfícies etc.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Quantidade (peç)
|1
|Width (mm)
|360
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|360 x 220 x 90
Videos
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.