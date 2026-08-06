Bocal de solo neutral DN35

Para aspiradores de pó e água da Kärcher: bocal de alumínio para pisos (DN 35) com 370 mm de largura, incluindo escovas e rodos fáceis de trocar.

Bocal de alumínio para pisos secos e molhados, com diâmetro nominal DN 35, largura de 370 milímetros e roletes laterais. As lâminas de limpeza e as escovas podem ser trocadas de forma rápida e fácil com um clipe. O bocal é ideal para remover poeira fina, sujeira grossa ou líquidos com aspiradores de pó e água da Kärcher.

Especificações

Dados técnicos

Largura nominal padrão ( ) DN 35
Quantidade (peç) 1
Width (mm) 370
Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,9
Peso (com embalagem) (kg) 1
Medidas (c x l x a) (mm) 380 x 200 x 85
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