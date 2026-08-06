Bocal de alumínio para pisos secos e molhados, com diâmetro nominal DN 35, largura de 370 milímetros e roletes laterais. As lâminas de limpeza e as escovas podem ser trocadas de forma rápida e fácil com um clipe. O bocal é ideal para remover poeira fina, sujeira grossa ou líquidos com aspiradores de pó e água da Kärcher.