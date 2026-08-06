Bocal de solo neutral DN35
Para aspiradores de pó e água da Kärcher: bocal de alumínio para pisos (DN 35) com 370 mm de largura, incluindo escovas e rodos fáceis de trocar.
Bocal de alumínio para pisos secos e molhados, com diâmetro nominal DN 35, largura de 370 milímetros e roletes laterais. As lâminas de limpeza e as escovas podem ser trocadas de forma rápida e fácil com um clipe. O bocal é ideal para remover poeira fina, sujeira grossa ou líquidos com aspiradores de pó e água da Kärcher.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Quantidade (peç)
|1
|Width (mm)
|370
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|380 x 200 x 85