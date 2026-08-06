Bocal do rotor limpeza do tubo D21/060
Bico Turbo Limpeza de Tubos: Jato rotativo inclinado para frente (sujeira difícil). 3 jatos traseiros para propulsão e manuseio fácil.
O Bico Turbo Inovador (∅21 mm) para limpeza de tubos combina jato rotativo inclinado para frente (remove sujeira persistente) e três jatos traseiros (30∘) que garantem propulsão e fácil manuseio.
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro (mm)
|21
|Tamanho do bico ( )
|60
|Chassi removível
|R 1/8"
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
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