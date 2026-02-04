Bocal para colchão

Bocal especial para colchão para uma aspiração higiênica de colchões e os cantos em volta das camas.

Bocal especial para colchão para aspiração higiénica de camas, colchões, travesseiros e recessos e em torno de camas. A limpeza completa é importante e em torno de camas como a poeira se acumula sobre as superfícies têxteis e pode causar alergias. Bico prática remove poeira e fica em difícil acesso cantos. Os ácaros e poeira não tem chance.

Características e benefícios
bicos para diversos tipos de colchões
  • remove completamente as sujeiras de colchões melhor do que ferramentas convencionais de limpezas de estofos
Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão (mm) 35
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 170 x 103 x 40
