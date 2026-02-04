Bocal especial para colchão para aspiração higiénica de camas, colchões, travesseiros e recessos e em torno de camas. A limpeza completa é importante e em torno de camas como a poeira se acumula sobre as superfícies têxteis e pode causar alergias. Bico prática remove poeira e fica em difícil acesso cantos. Os ácaros e poeira não tem chance.