Bocal para colchão
Bocal especial para colchão para uma aspiração higiênica de colchões e os cantos em volta das camas.
Bocal especial para colchão para aspiração higiénica de camas, colchões, travesseiros e recessos e em torno de camas. A limpeza completa é importante e em torno de camas como a poeira se acumula sobre as superfícies têxteis e pode causar alergias. Bico prática remove poeira e fica em difícil acesso cantos. Os ácaros e poeira não tem chance.
Características e benefícios
bicos para diversos tipos de colchões
- remove completamente as sujeiras de colchões melhor do que ferramentas convencionais de limpezas de estofos
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão (mm)
|35
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|170 x 103 x 40
Áreas de aplicação
- Colchões