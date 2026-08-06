Cabo adicional para lanças de pulverização EASY!Lock
Confortável em qualquer situação – a alça adicional é fácil de encaixar na lança de pulverização da nossa nova geração EASY!Lock e facilita o trabalho, permitindo ajustar a postura de acordo com a tarefa. Mudar de postura regularmente alivia a tensão no corpo, tornando o trabalho mais relaxante. Graças à lança de pulverização com rotação de 360°, a alça adicional pode ser girada completamente durante o trabalho, proporcionando maior flexibilidade.
Especificações
Dados técnicos
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|100 / 60 / 250
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