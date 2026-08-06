Cabo adicional para lanças de pulverização EASY!Lock

Confortável em qualquer situação – a alça adicional é fácil de encaixar na lança de pulverização da nossa nova geração EASY!Lock e facilita o trabalho, permitindo ajustar a postura de acordo com a tarefa. Mudar de postura regularmente alivia a tensão no corpo, tornando o trabalho mais relaxante. Graças à lança de pulverização com rotação de 360°, a alça adicional pode ser girada completamente durante o trabalho, proporcionando maior flexibilidade.