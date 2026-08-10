Carregador rápido Battery Power+ 36/60
Carregador Rápido 36V (6 A): Carga rápida para todas as baterias 36V. Máxima eficiência e fácil montagem na parede com LED indicador.
Características e benefícios
compatibilidadeCarrega todas as baterias intercambiáveis Kärcher Battery Power e Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Carregador rápido potentePossibilita tempos de carregamento curtos.
Design moderno, fino e compacto da máquinaManuseio simples.
Suporte de parede
- Para fixação limpa do carregador na parede.
Especificações
Dados técnicos
|Plataforma a bateria
|Plataforma de bateria de 36 V
|Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido
|
Bateria 36 V / 6.0 Ah Battery Power+:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)
Bateria 36 V / 7.5 Ah Battery Power+:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|1
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|192 x 137 x 82