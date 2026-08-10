Carregador rápido Battery Power+ 36/60

Carregador Rápido 36V (6 A): Carga rápida para todas as baterias 36V. Máxima eficiência e fácil montagem na parede com LED indicador.

Características e benefícios
Carregador rápido Battery Power+ 36/60: compatibilidade
compatibilidade
Carrega todas as baterias intercambiáveis Kärcher Battery Power e Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Carregador rápido Battery Power+ 36/60: Carregador rápido potente
Carregador rápido potente
Possibilita tempos de carregamento curtos.
Carregador rápido Battery Power+ 36/60: Design moderno, fino e compacto da máquina
Design moderno, fino e compacto da máquina
Manuseio simples.
Suporte de parede
  • Para fixação limpa do carregador na parede.
Especificações

Dados técnicos

Plataforma a bateria Plataforma de bateria de 36 V
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido Bateria 36 V / 6.0 Ah Battery Power+:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)

Bateria 36 V / 7.5 Ah Battery Power+:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
Cor Antracite
Peso (kg) 1
Peso (com embalagem) (kg) 1,2
Medidas (c x l x a) (mm) 192 x 137 x 82
Videos
Máquinas compatíveis
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