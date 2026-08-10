Case sheet steel
Sistema de Segurança (Telhado): Certificado. Inclui trava-quedas (15 m), arnês, linga e estojo de aço.
O Sistema de Segurança Pessoal Certificado e em conformidade com as normas é essencial para trabalho seguro em telhados. A proteção contra quedas inclui trava-quedas móvel com amortecedor e corda kernmantle de 15 m, arnês, linga de ancoragem e prático estojo de aço.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|8,4
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