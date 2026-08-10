Case sheet steel

Sistema de Segurança (Telhado): Certificado. Inclui trava-quedas (15 m), arnês, linga e estojo de aço.

O Sistema de Segurança Pessoal Certificado e em conformidade com as normas é essencial para trabalho seguro em telhados. A proteção contra quedas inclui trava-quedas móvel com amortecedor e corda kernmantle de 15 m, arnês, linga de ancoragem e prático estojo de aço.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 8,4
Videos
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.