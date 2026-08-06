Cilindro duro

Escova Dura (Engate Rápido): Para acionamento hidráulico. Ideal para fachadas ásperas e pisos de pedra/madeira.

Características e benefícios
Limpeza sem deixar rastros perto da borda
  • Cerdas laterais como proteção de amortecimento e para limpeza próxima à borda.
  • Resultados de limpeza sem rastros graças às cerdas diagonais no centro da escova.
Codificação por cores intuitiva
  • A codificação por cores facilita a seleção do acessório de escova apropriado.
Mecanismo de troca rápida
  • Substituição rápida da escova para simples adaptação à tarefa de limpeza.
Especificações

Dados técnicos

Temperatura de alimentação de água (°C) 40
Cor verde
Peso (com embalagem) (kg) 1,6
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de pátios com superfícies de pedra ou madeira
  • Para limpeza de superfícies de fachada de concreto, tijolo, chapa de estanho ou aço