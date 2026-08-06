Cilindro macio
Escova Macia (Engate Rápido): Para acionamento hidráulico. Ideal para vidro e painéis solares.
Características e benefícios
Limpeza sem deixar rastros perto da borda
- Cerdas laterais como proteção de amortecimento e para limpeza próxima à borda.
- Resultados de limpeza sem rastros graças às cerdas diagonais no centro da escova.
Codificação por cores intuitiva
- A codificação por cores facilita a seleção do acessório de escova apropriado.
Mecanismo de troca rápida
- Substituição rápida da escova para simples adaptação à tarefa de limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Cor
|azul
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,7
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Áreas de aplicação
- Para limpeza de fachadas sensíveis com superfícies de vidro, PVC ou pintadas
- Para limpeza de instalações de energia solar, superfícies feitas de vidro (Plexi) e jardins de inverno