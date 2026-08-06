Dobra de plástico
Dobra de plástico (DN 35) com sistema de clip C-35. Para todos os modelos Eco industriais de motor simples NT 361 a NT 611 (com exceção NT Eco M e NT Eco H).
Curva plástica DN 35 para uso com aspiradores de pó e água com mangueiras de sucção equipadas com conexão de encaixe 1.0, sendo, portanto, geralmente compatível com aspiradores fabricados até 2016. A extremidade para acessórios também possui uma conexão cônica, que pode ser usada para conectar o tubo de sucção ou bicos de sucção.
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Material
|Superfícies de plástico
|Conexão na extremidade do acessório
|Cone
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|245 x 70 x 50
*Clip 1.0