Dobra de plástico

Dobra de plástico (DN 35) com sistema de clip C-35. Para todos os modelos Eco industriais de motor simples NT 361 a NT 611 (com exceção NT Eco M e NT Eco H).

Curva plástica DN 35 para uso com aspiradores de pó e água com mangueiras de sucção equipadas com conexão de encaixe 1.0, sendo, portanto, geralmente compatível com aspiradores fabricados até 2016. A extremidade para acessórios também possui uma conexão cônica, que pode ser usada para conectar o tubo de sucção ou bicos de sucção.

Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Material Superfícies de plástico
Conexão na extremidade do acessório Cone
Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 245 x 70 x 50

*Clip 1.0

Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados