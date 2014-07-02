Filtro de água com malha fina, 100 μm, R 1"

Filtro de água com malha fina, 100 μm, max. temperatura 60°C. Conecta a lavadora de alta pressão. Protege a lavadora de alta pressão de partículas de sujeira contidas na água. Velocidade do fluxo de água até 1200 l/h. Conector 1".