Filtro de água com malha fina, 100 μm, R 1"
Filtro de água com malha fina, 100 μm, max. temperatura 60°C. Conecta a lavadora de alta pressão. Protege a lavadora de alta pressão de partículas de sujeira contidas na água. Velocidade do fluxo de água até 1200 l/h. Conector 1".
Filtro de Água de Malha Fina (100μm): Máx. 60∘C/1200 L/h. Protege a lavadora HP. Conector 1".
Especificações
Dados técnicos
|G3/8″
|1''
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
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