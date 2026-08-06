Filtro de papel, 5 peç, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 3 camadas, filtros sacos de papel à prova de rasgos. BIA-(U, S, G, C) classe de pó M. Para todos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me e NT 72/2 Eco modelos Tc.

Sacos de filtro de papel de 3 camadas, resistentes a rasgos - Classe de poeira BIA-(U, S, G, C) M - adequados para todos os modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me e NT 72/2 Eco Tc. Conteúdo: 5 unidades

Especificações

Dados técnicos

Eletricamente condutor (peç) 5
Cor marrom
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,7
Medidas (c x l x a) (mm) 340 x 260 x 35
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
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