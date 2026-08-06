Filtro de papel, 5 peç, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
5 3 camadas, filtros sacos de papel à prova de rasgos. BIA-(U, S, G, C) classe de pó M. Para todos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me e NT 72/2 Eco modelos Tc.
Sacos de filtro de papel de 3 camadas, resistentes a rasgos - Classe de poeira BIA-(U, S, G, C) M - adequados para todos os modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me e NT 72/2 Eco Tc. Conteúdo: 5 unidades
Especificações
Dados técnicos
|Eletricamente condutor (peç)
|5
|Cor
|marrom
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|340 x 260 x 35