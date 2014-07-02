Filtro T/NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Ver produtos
Kärcher Filtro plissado plano, padrão, BIA C ou até pó classe M

Filtro plissado plano, padrão, BIA C ou até pó classe M

Ir para visão geral
Kärcher Cestos do filtro principal

Cestos do filtro principal

Ver produtos
Kärcher Filtro HEPA, pó classe H

Filtro HEPA, pó classe H

Ver produtos
Kärcher Sacos de filtro para umidade

Sacos de filtro para umidade

Ver produtos
Kärcher Filtro do cartucho, padrão, BIA C ou até pó classe M

Filtro do cartucho, padrão, BIA C ou até pó classe M

Ir para visão geral
Kärcher Sacos plásticos para um descarte livre de pó

Sacos plásticos para um descarte livre de pó

Ver produtos
Kärcher Sacos/conjuntos de filtro de segurança

Sacos/conjuntos de filtro de segurança

Ver produtos
Kärcher Filtro de tecido

Filtro de tecido

Ver produtos
Kärcher Saco de filtro em tecido

Saco de filtro em tecido

Ver produtos
Kärcher Filtro de ar do escape

Filtro de ar do escape

Ver produtos