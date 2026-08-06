Floor tool packaged basalt grey DN40
Bico Piso (360 mm, DN 40): Para seco/úmido. Com rolos, faixas de escova e rodos.
Bico de Piso Fixo Plástico (360 mm, DN 40): Não intercambiável. Para aspiradores de segurança NT 80/1 B1 M e NT 75/1 Me Ec H Z22. Inclui rolos integrados e faixas de escova/rodos de fácil troca.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 40
|Quantidade (peç)
|1
|Width (mm)
|360
|Cor
|cinza
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|370 x 190 x 75