Floor tool packaged basalt grey DN40

Bico Piso (360 mm, DN 40): Para seco/úmido. Com rolos, faixas de escova e rodos.

Bico de Piso Fixo Plástico (360 mm, DN 40): Não intercambiável. Para aspiradores de segurança NT 80/1 B1 M e NT 75/1 Me Ec H Z22. Inclui rolos integrados e faixas de escova/rodos de fácil troca.

Especificações

Dados técnicos

Largura nominal padrão ( ) DN 40
Quantidade (peç) 1
Width (mm) 360
Cor cinza
Peso (kg) 0,4
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Medidas (c x l x a) (mm) 370 x 190 x 75
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