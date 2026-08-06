FR TR 30 Classic

Limpador de superfícies clássico e robusto com 300 mm de diâmetro e kit de bicos incluído (2 × tamanho 018; outros tamanhos podem ser encomendados separadamente).

Especificações

Dados técnicos

Diâmetro ( ) 300
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 1,3
Máquinas compatíveis
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