FR TR 40 Clássico
A robusta lavadora de superfícies clássica, com 400 mm de diâmetro e kit de bicos incluído (2 × tamanho 020; outros tamanhos podem ser encomendados separadamente).
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro (mm)
|400
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,3
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
- HD 10/16 - 4 Cage Ex
- HD 10/18 Maxi (220V)
- HD 10/18 Maxi (380V)
- HD 10/18 Maxi 440V
- HD 10/25 Maxi 220V
- HD 10/25 Maxi 380V
- HD 10/25 Maxi 440V
- HD 10/25-4 Super (220V)
- HD 10/25-4 Super (380V)
- HD 10/25-4 Super (440V)
- HD 12/15 Maxi 220V
- HD 12/15 Maxi 380V
- HD 12/15 Maxi 440V
- HD 12/15 S (220V)
- HD 12/15 S (380V)
- HD 12/15 S (440V)
- HD 12/15-4 Super (220V)
- HD 12/15-4 Super (380V)
- HD 12/15-4 Super (440V)
- HD 25/15-4 Cage Plus 380V
- HD 4/13 C (127V)
- HD 4/13 C (220V)
- HD 585 Profi (127V)
- HD 585 Profi (220V)
- HD 585 Profi Black (127V)
- HD 585 Profi Black (220V)
- HD 585 Profi Plus (127V)
- HD 585 Profi Plus (220V)
- HD 585 Profi Portable (127V)
- HD 585 Profi Portable (220V)
- HD 6/11 C Classic
- HD 6/15 C (220V)
- HD 6/15 Cage Plus (220V)
- HD 6/15 G
- HD 7/16 MAXI
- HD 7/18 MAXI (220V)
- HD 7/18 MAXI (380V)
- HD 8/15 S (220V)
- HD 8/15 S (380V)
- HD 8/15 S (440V)
- HD 9/25 G
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 380V - 60Hz
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 440V - 60Hz
- LAVADORA INDUSTRIAL HF 1600
- LAVADORA INDUSTRIAL HF 2400
- PRO HD 400 127V
Produtos Descontinuados
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