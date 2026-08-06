FR TR 40 Clássico

A robusta lavadora de superfícies clássica, com 400 mm de diâmetro e kit de bicos incluído (2 × tamanho 020; outros tamanhos podem ser encomendados separadamente).

Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 400
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 2,3
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.