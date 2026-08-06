Injetor de manutenção têxtil für SC
Características e benefícios
removedor de pelos
- Fácil remoção de fiapos e pêlos de tecidos
Saída de vapor consistente no bico para tecido
- Nivelamento ótimo de tecidos possível
- Refrescamento ótimo de tecidos possível
formato delgado
- Fácil de passar mangas
Especificações
Dados técnicos
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|340 x 43 x 39
Áreas de aplicação
- Para refrescar roupas e tecidos (por exemplo, cortinas, casacos, etc.)