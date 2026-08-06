Injetor de manutenção têxtil für SC

Características e benefícios
removedor de pelos
  • Fácil remoção de fiapos e pêlos de tecidos
Saída de vapor consistente no bico para tecido
  • Nivelamento ótimo de tecidos possível
  • Refrescamento ótimo de tecidos possível
formato delgado
  • Fácil de passar mangas
Especificações

Dados técnicos

Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 340 x 43 x 39
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Para refrescar roupas e tecidos (por exemplo, cortinas, casacos, etc.)