Interchangeable attachment car & bike for WB 130

Características e benefícios
Acessório de microfibra inovador com fixador de gancho e laço
  • Lavável à máquina até 60 C.
Limpeza particularmente suave
  • Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
Acessórios opcionais
Especificações

Dados técnicos

Têxtil de composição de fibra 75% poliéster, 25% poliamida
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 119 x 119 x 52
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters