Interchangeable attachment car & bike for WB 130
Características e benefícios
Acessório de microfibra inovador com fixador de gancho e laço
- Lavável à máquina até 60 C.
Limpeza particularmente suave
- Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
Acessórios opcionais
Especificações
Dados técnicos
|Têxtil de composição de fibra
|75% poliéster, 25% poliamida
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|119 x 119 x 52
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters