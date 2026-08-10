Jogo de peças de reposição vedantes TR
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
- HD 10/16 - 4 Cage Ex
- HD 10/18 Maxi (220V)
- HD 10/18 Maxi (380V)
- HD 10/18 Maxi 440V
- HD 10/25 Maxi 220V
- HD 10/25 Maxi 380V
- HD 10/25 Maxi 440V
- HD 10/25-4 Super (220V)
- HD 10/25-4 Super (380V)
- HD 10/25-4 Super (440V)
- HD 12/15 Maxi 220V
- HD 12/15 Maxi 380V
- HD 12/15 Maxi 440V
- HD 12/15 S (220V)
- HD 12/15 S (380V)
- HD 12/15 S (440V)
- HD 12/15-4 Super (220V)
- HD 12/15-4 Super (380V)
- HD 12/15-4 Super (440V)
- HD 25/15-4 Cage Plus 380V
- HD 4/13 C (127V)
- HD 4/13 C (220V)
- HD 585 Profi (127V)
- HD 585 Profi (220V)
- HD 585 Profi Black (127V)
- HD 585 Profi Black (220V)
- HD 585 Profi Plus (127V)
- HD 585 Profi Plus (220V)
- HD 585 Profi Portable (127V)
- HD 585 Profi Portable (220V)
- HD 6/11 C Classic
- HD 6/15 C (220V)
- HD 6/15 Cage Plus (220V)
- HD 6/15 G
- HD 7/16 MAXI
- HD 7/18 MAXI (220V)
- HD 7/18 MAXI (380V)
- HD 8/15 S (220V)
- HD 8/15 S (380V)
- HD 8/15 S (440V)
- HD 9/25 G
- HDS 1000 Diesel
- HDS 12/15-4 220V
- HDS 12/15-4 380V
- HDS 12/15-4 440V
- HDS 7/16 C 220V
- HDS 7/16-E CAGE 440V
- HDS 8/15-4 220V
- HDS 8/15-4 380V
- HDS 8/15-4 440V
- HDS-E 7/16 CAGE 380V
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 380V - 60Hz
- LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 440V - 60Hz
- LAVADORA INDUSTRIAL HF 1600
- LAVADORA INDUSTRIAL HF 2400
- LAVADORA INDUSTRIAL HF 800
- PRO HD 400 127V
- PRO HD 400 220V
- PRO HD 410 X 127V