Kit de adaptação 1
Kit 1 EASY!Force: Atualize sua HP (mantendo a mangueira) com pistola EASY!Force, lança e adaptadores.
O Kit de Adaptação 1 EASY!Force permite adotar a tecnologia EASY!Force (sem esforço no gatilho) em lavadoras Kärcher existentes a baixo custo, mantendo a mangueira HP. O kit inclui a pistola EASY!Force, uma lança (1050 mm com EASY!Lock) e adaptadores essenciais (adaptador 12 para mangueira HP com acoplamento rotativo e adaptador 8 para bicos M 18 × 1.5).
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,2
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