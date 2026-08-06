Kit de bicos 110 para Inno / Easy Set 1.000–1.300 l/h
O kit de bicos 110 contém bicos de alta pressão e insertos para bicos da Kärcher. Para sistemas Inn/Easy-Foam com vazão de 1000 a 1300 l/h. Para um desempenho ideal do sistema de espuma.
O kit de bicos Kärcher 110 inclui bicos de alta pressão e inserto para bico. Adequado para o sistema de espuma Inno/Easy-Foam de 1000 a 1300 l/h, para um desempenho ideal.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|1000 - 1300
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5