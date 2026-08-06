Kit de bicos para unidade de jato úmido 040

Kit de bicos com bico para jateamento úmido e inserto para bico (específico para cada modelo). Para um desempenho ideal do acessório de jateamento úmido Kärcher. Somente em combinação com o acessório de jateamento úmido 4.762-010/-022.

Este kit de bicos melhora o desempenho do acessório de jateamento úmido da Kärcher. Consiste em um bico de jateamento úmido e um inserto para o bico. Somente para uso com o acessório de jateamento úmido 4.762-010/-022.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.