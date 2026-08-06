kit de filtro
Saco de filtro de papel de duas camadas com excelente desempenho do filtro e alta resistência ao rasgo. Escopo de fornecimento: 5 sacos.
Filtro plissado plano para uso molhado e seco sem substituição do filtro. Filtro compacto com grande superfície não se projeta no tanque. Flexível, fácil de limpar filtro com alta retenção de poeira.
Características e benefícios
duas camadas
- resistência a rasgos
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|5
|Cor
|marrom
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|240 x 150 x 8