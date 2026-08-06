kit de filtro

Saco de filtro de papel de duas camadas com excelente desempenho do filtro e alta resistência ao rasgo. Escopo de fornecimento: 5 sacos.

Filtro plissado plano para uso molhado e seco sem substituição do filtro. Filtro compacto com grande superfície não se projeta no tanque. Flexível, fácil de limpar filtro com alta retenção de poeira.

Características e benefícios
duas camadas
  • resistência a rasgos
Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 5
Cor marrom
Peso (kg) 0,3
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
Medidas (c x l x a) (mm) 240 x 150 x 8