Kit enrolador de mangueira para máquinas, com motor a gasolina, 30 m

Kit Enrolador p/ Máquina: Montagem na máquina. Rotativo sob pressão com EASY!Lock. Armazenamento seguro da mangueira HP.

Kit Enrolador de Mangueira (Montagem na Unidade): Solução perfeita para armazenamento seguro e economia de espaço. Gira sob pressão. Conector: 22 x 1.5.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 30
Cor Antracite
Peso (com embalagem) (kg) 9,4

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
  • Mangueira de conexão