Kit enrolador de mangueira para máquinas, com motor a gasolina, 30 m
Kit Enrolador p/ Máquina: Montagem na máquina. Rotativo sob pressão com EASY!Lock. Armazenamento seguro da mangueira HP.
Kit Enrolador de Mangueira (Montagem na Unidade): Solução perfeita para armazenamento seguro e economia de espaço. Gira sob pressão. Conector: 22 x 1.5.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|30
|Cor
|Antracite
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,4
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
- Mangueira de conexão