Kit injetor de detergente com regulagem de fluxo

Kit agente de espuma. O bico de espuma é ideal para uso em áreas sanitárias e na indústria alimentícia e onde de comprimentos períodos de aplicação são necessários.

Kit Agente Espumante: O bico de espuma é ideal para áreas sanitárias/alimentícias e onde são necessários longos tempos de aplicação. É conectado à lança, substituindo o bico de alta pressão.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 1
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
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