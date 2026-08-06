Kit injetor de detergente com regulagem de fluxo
Kit agente de espuma. O bico de espuma é ideal para uso em áreas sanitárias e na indústria alimentícia e onde de comprimentos períodos de aplicação são necessários.
Kit Agente Espumante: O bico de espuma é ideal para áreas sanitárias/alimentícias e onde são necessários longos tempos de aplicação. É conectado à lança, substituindo o bico de alta pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
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