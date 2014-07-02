Kit Injetor de produto + Canhão de espuma
Sistema de alta pressão com Lança dupla (bico de espuma e jato de alta pressão para enxágue). Para uso com lavadoras móveis e estacionárias de alta pressão e pressão HDS para limpeza ou desinfecção.
O Kit Inno Foam com Injetor de Detergente é um inovador sistema HP de espuma para limpeza/desinfecção em lavadoras HD e HDS (móveis e estacionárias). Inclui lança dupla (bico de espuma + jato HP para enxágue) e injetor HP com válvula de dosagem precisa (0-5%). Os kits de bico devem ser pedidos separadamente.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,3
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
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