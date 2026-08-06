Kits de bicos para unidade de jato úmido 070
Kit de bicos com bico para jateamento úmido e inserto para bico (específico para cada modelo). Para um desempenho ideal do acessório de jateamento úmido Kärcher. Somente em combinação com o acessório de jateamento úmido 4.762-010/-022.
Este kit de bicos melhora o desempenho do acessório de jateamento úmido da Kärcher. Consiste em um bico de jateamento úmido e um inserto para o bico. Somente para uso com o acessório de jateamento úmido 4.762-010/-022.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
Máquinas compatíveis
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