LANCA DE INJECAO FLEXIVEL 0,85m 140º, 850 mm
Lança flexível de 1050 mm com curvatura variável de 20° a 140°, ideal para limpar áreas de difícil acesso, como calhas.
Lança flexível de 1050 mm com curvatura variável de 20° a 140°, ideal para limpar áreas de difícil acesso, como calhas, tetos de carros, partes inferiores da carroceria ou caixas de roda.
Especificações
Dados técnicos
|preto (bar)
|210
|Comprimento (mm)
|850
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,3
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