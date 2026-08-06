LANCA DE INJECAO FLEXIVEL 0,85m 140º, 850 mm

Lança flexível de 1050 mm com curvatura variável de 20° a 140°, ideal para limpar áreas de difícil acesso, como calhas.

Lança flexível de 1050 mm com curvatura variável de 20° a 140°, ideal para limpar áreas de difícil acesso, como calhas, tetos de carros, partes inferiores da carroceria ou caixas de roda.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 210
Comprimento (mm) 850
temperatura (°C) máx. 150
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 1,3
Máquinas compatíveis
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