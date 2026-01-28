Lança de jato leque 120 vario para K-2 K 3
Lança de jato leque para lavadoras de pressão das classes K 2 a K 3. Ajustável continuamente de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança de pulverização.
A lança de jato leque: de jato detergente de baixa pressão a jato de alta pressão com regulação de pressão infinitamente ajustável simplesmente girando a lança de pulverização. Ideal para a limpeza de áreas menores ao redor da casa e do jardim, como paredes, caminhos, cercas e veículos. Adequado para todas as anilhas de pressão Kärcher das classes K 2 a K 3.
Características e benefícios
ajuste contínuo
- Pressão pode ser ajustada para a tarefa de limpeza
Jato de baixa pressão para detergente
- Regulação de pressão infinitamente ajustável - de jato detergente de baixa pressão a jato de alta pressão.
economia de tempo
- Não há necessidade de trocar a lança de pulverização.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|448 x 45 x 45
Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters
- Fachadas
- Muros e paredes.
- Áreas ao redor da casa e jardim