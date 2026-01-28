A lança de jato leque: de jato detergente de baixa pressão a jato de alta pressão com regulação de pressão infinitamente ajustável simplesmente girando a lança de pulverização. Ideal para a limpeza de áreas menores ao redor da casa e do jardim, como paredes, caminhos, cercas e veículos. Adequado para todas as anilhas de pressão Kärcher das classes K 2 a K 3.