Lança de jato leque 120 vario para K-2 K 3

Lança de jato leque para lavadoras de pressão das classes K 2 a K 3. Ajustável continuamente de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança de pulverização.

A lança de jato leque: de jato detergente de baixa pressão a jato de alta pressão com regulação de pressão infinitamente ajustável simplesmente girando a lança de pulverização. Ideal para a limpeza de áreas menores ao redor da casa e do jardim, como paredes, caminhos, cercas e veículos. Adequado para todas as anilhas de pressão Kärcher das classes K 2 a K 3.

Características e benefícios
ajuste contínuo
  • Pressão pode ser ajustada para a tarefa de limpeza
Jato de baixa pressão para detergente
  • Regulação de pressão infinitamente ajustável - de jato detergente de baixa pressão a jato de alta pressão.
economia de tempo
  • Não há necessidade de trocar a lança de pulverização.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 448 x 45 x 45

Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.

Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Fachadas
  • Muros e paredes.
  • Áreas ao redor da casa e jardim