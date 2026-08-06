Lança dupla, 960 mm
Lança dupla 960 mm para ajuste de pressão variável no cabo à taxa de vazão de água total. Adequado para uso em agricultura ( ex. limpeza de estábulo).
Lança Dupla (960 mm): Permite ajuste variável de pressão no punho com vazão máxima. Ideal para uso agrícola (ex: limpeza de estábulos).
Especificações
Dados técnicos
|preto (bar)
|310
|Comprimento (mm)
|960
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,8
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