Lança dupla, 960 mm

Lança dupla 960 mm para ajuste de pressão variável no cabo à taxa de vazão de água total. Adequado para uso em agricultura ( ex. limpeza de estábulo).

Lança Dupla (960 mm): Permite ajuste variável de pressão no punho com vazão máxima. Ideal para uso agrícola (ex: limpeza de estábulos).

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 310
Comprimento (mm) 960
temperatura (°C) máx. 150
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 1,8
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