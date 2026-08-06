Lança Giratória 600 mm
Lança giratória em aço inoxidável de 600mm, pode ser girado 360º sob pressão para lavadoras de alta pressão profissional. Compatível: Todas lavadoras profissionais Kärcher
Lanças de pulverização em aço inoxidável (vários comprimentos) com punhos ergonômicos (ótimo manuseio e isolamento). São rotativas 360∘ sob pressão.
Características e benefícios
Alça ergonômica
- Alta durabilidade
- Estrutura de aço tubular robusta
Especificações
Dados técnicos
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,7