Lança para chassis
Lança em aço inox para limpeza efetiva e fácil de chassis e para-lama. Sem bico de alta pressão.
Lança Inox para Chassis/Caixa de Roda: Para limpeza fácil e eficaz de chassis e caixas de roda. Sem bico de alta pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (mm)
|700
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,7
Máquinas compatíveis
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