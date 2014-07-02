Lança para chassis

Lança em aço inox para limpeza efetiva e fácil de chassis e para-lama. Sem bico de alta pressão.

Lança Inox para Chassis/Caixa de Roda: Para limpeza fácil e eficaz de chassis e caixas de roda. Sem bico de alta pressão.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (mm) 700
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 1,7
Máquinas compatíveis
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