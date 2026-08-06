Limpador de superfícies FR Classic

O modelo ideal para iniciantes na linha de lavadoras de superfície Kärcher, para limpeza de superfícies internas e externas. Com proteção contra respingos e pressão de trabalho de até 150 bar.

A FR Classic é o modelo de entrada da linha de lavadoras de superfície Kärcher, ideal para limpeza à prova de respingos em ambientes internos e externos. Esta máquina possui uma impressionante pressão de trabalho de até 150 bar e uma vazão de água de 600 litros por hora a 40 °C. Observação: o kit de bicos deve ser adquirido separadamente.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M 18
Peso (kg) 1,6
Peso (com embalagem) (kg) 2,1
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
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