Limpadores de alta pressão
Pistolas de engatilhar
Bicos rotativos (jatos de sujeira)
Bico de vapor/protetor do bico/bico de rolagem
Mangueiras de alta pressão
- Padrão
- Padrão com uniões em ambos os lados
- Vida longa 400
- Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados
- Versão para indústria alimentícia
- Versão para a indústria alimentícia com as uniões em ambos os lados
- Longa duração “food design”
- Longa duração “food design” com uniões roscadas em ambos os lados
- Mangueiras especiais
- Ultra Guarda
- Clássico
Lavadora de pisos e superfícies rígidas
- Limpador de superfícies FR Classic
- Limpador de superfície rígida FRV 30
- Limpador de superfície rígida FR 30
- Limpador de superfície FR 30 Me
- Limpador de superfície rígida FR 50
- Kits de bicos específicos da máquina para FR
- Kits de bicos específicos da máquina para FRV
- Kits de bicos específicos da máquina para FR Classic
- Limpador de superfícies FRV 30 Me