Mangueira de alta pressão, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão de 10 m (M 22 x 1.5) com anti-nó. Com conector AVS rotativo de pistola patenteado e acoplamento manual. Maiores dados: DN 6/155°C/250 bar.