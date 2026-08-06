Mangueira de alta pressão, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Mangueira de alta pressão de 10 m (M 22 x 1.5) com anti-nó. Com conector AVS rotativo de pistola patenteado e acoplamento manual. Maiores dados: DN 6/155°C/250 bar.
Mangueira de alta pressão de 10 m (M 22 x 1.5) com anti-nó. Com conector AVS rotativo de pistola patenteado e acoplamento manual. Maiores dados: DN 6/155°C/250 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 6
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Comprimento (m)
|10
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,9