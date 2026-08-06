Mangueira de alta pressão, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

10 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.