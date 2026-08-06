Mangueira de alta pressão 10m Classic embalada, 10 m, DN 10, 250 bar x , EASY!Lock

Mangueira de alta pressão com encaixe manual EASY!Lock da linha Classic da Kärcher. Também adequada para lavadoras de alta pressão com água quente.

Mangueira de alta pressão com encaixe manual EASY!Lock da linha Classic da Kärcher. Também adequada para lavadoras de alta pressão com água quente.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 10
temperatura (°C) máx. 155
Comprimento (m) 10
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 3,7
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha