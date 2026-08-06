Mangueira de alta pressão 10m Classic embalada, 10 m, DN 10, 250 bar x , EASY!Lock
Mangueira de alta pressão com encaixe manual EASY!Lock da linha Classic da Kärcher. Também adequada para lavadoras de alta pressão com água quente.
Mangueira de alta pressão com encaixe manual EASY!Lock da linha Classic da Kärcher. Também adequada para lavadoras de alta pressão com água quente.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 10
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Comprimento (m)
|10
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,7