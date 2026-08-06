Mangueira de alta pressão, 15 m, DN 12, 210 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão para volumes de água maiores que 1,800 l / h. Com junção em ambos os lados. 2x M 22 x 1.5 com proteção anti- enroscamento.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 12
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 210
Comprimento (m) 15
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 5,6
Máquinas compatíveis
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