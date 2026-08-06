Mangueira de alta pressão, 15 m, DN 8, 315 bar

15 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.

15 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.

Especificações

Dados técnicos

ID (mm) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 315
Comprimento (m) 15
Peso (com embalagem) (kg) 3,3
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha