Mangueira de alta pressão, 15 m, DN 8, 315 bar
15 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.
15 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID (mm)
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|315
|Comprimento (m)
|15
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,3