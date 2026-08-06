Mangueira de alta pressão, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

20 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.

20 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 315
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 5,1
Mangueira de alta pressão, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
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