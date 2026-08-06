Mangueira de alta pressão, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
20 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.
20 m mangueira de alta pressão (M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento. Com conector rotativo patenteado AVS de pistola e acoplamento manual. Maiores dados: DN 8/155°C/315 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|315
|Comprimento (m)
|20
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,1
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