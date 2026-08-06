Mangueira de alta pressão, 25 m, DN 10, 220 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
com a união de ambos os lados, M 22 x 1.5 com protecção anti-torção. NW 10/155 ° C/220 bar
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 10
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|220
|Comprimento (m)
|25
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,7
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