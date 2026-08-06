Mangueira de alta pressão, 30 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira HP 30 m (DN 8): Máximo alcance. EASY!Lock e ANTI!Twist (evita torção) para até 315 bar.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 315
Comprimento (m) 30
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 6,3
Mangueira de alta pressão, 30 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Máquinas compatíveis
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