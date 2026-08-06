Mangueira de alta pressão, 30 m, DN 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Mangueira HP 30 m (DN 8): Máximo alcance. EASY!Lock e ANTI!Twist (evita torção) para até 315 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|315
|Comprimento (m)
|30
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,3
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