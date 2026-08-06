Mangueira de alta pressão, 40 m, DN 10, 220 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

com a união de ambos os lados, M 22 x 1.5 com protecção anti-torção. NW 10/155 ° C/220 bar

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 10
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 220
Comprimento (m) 40
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 10,4
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