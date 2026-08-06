Mangueira de alta pressão, 40 m, DN 12, 210 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Mangueira de alta pressão para volumes de água maiores que 1,800 l / h. Com junção em ambos os lados. 2x M 22 x 1.5 com proteção anti- enroscamento.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 12
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|210
|Comprimento (m)
|40
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|14,3
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