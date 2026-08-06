Mangueira de alta pressão, 40 m, DN 12, 210 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão para volumes de água maiores que 1,800 l / h. Com junção em ambos os lados. 2x M 22 x 1.5 com proteção anti- enroscamento.