Mangueira de alta pressão de grau alimentício, longa vida útil., 10 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Com revestimento externo azul, que não deixa marcas e é resistente a gordura animal: mangueira de alta pressão durável (DI 8), com 10 m de comprimento, conexão manual ANTI!Twist e EASY!Lock em ambas as extremidades.