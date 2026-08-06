Mangueira de alta pressão Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão eletricamente condutora de vida de comprimento para uso em áreas perigosas com risco de explosões. Entregue com certificação de condutividade de fábrica.